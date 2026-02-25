В Приморье ребенка госпитализировали с кровавой рвотой после употребления колы

Причиной стало обострение эрозийного гастрита, вызванное длительным употреблением напитка

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Ребенка госпитализировали во Владивостоке с кровавой рвотой из-за обострения эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы. Об этом сообщили в Telegram-канале "Детское здравоохранение Приморья".

В сообщении говорится, что эрозийный гастрит, панкреонекроз и панкреатит являются диагнозами, которые все чаще ставят детям и подросткам Приморья врачи-эндоскописты Краевой детской клинической больницы №1. Одним из последних случаев стала "кровавая рвота у ребенка 12 лет", которого экстренно доставили в Первую детскую. По словам пациента, он "длительное время употреблял кока-колу".

Как рассказала врач-эндоскопист Краевой детской клинической больницы №1 Маргарита Лемза, даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой желудка сразу возникали микрокровоизлияния, что говорит о предпосылках у ребенка эрозийного гастрита, который усугубился из-за употребления колы. Ему предстоит длительное лечение, а также наблюдение у гастроэнтеролога.

Кола содержит ортофосфорную кислоту, хоть и в небольшом количестве, но это вещество, используемое для растворения ржавчины. Если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то может быть эрозия, "в том числе и с кровоточивостью", уточнила врач.

Также в Приморье все чаще к врачам с жалобами на боли в желудке обращаются дети и подростки из-за жевательной китайской закуски - латяо. "И латяо, и газировка - это ядерная смесь в желудке", - отмечают врачи. Во всех случаях несовершеннолетним требовалась госпитализация и длительное лечение.