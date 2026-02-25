В Избербаше приостановили подачу воды из-за возгорания на насосной станции

Аварийно-восстановительные работы ведут с привлечением всей необходимой спецтехники

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Избербаша из-за возгорания трансформатора на насосной станции остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Единого оператора Республики Дагестан в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения.

"В связи с возгоранием трансформатора на насосной станции 2-го подъема (поселок Ачи-Су), работа станции была остановлена. Подача воды в город Избербаш временно прекращена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением всей необходимой спецтехники.

"Ориентировочное время завершения работ - 17:00 25 февраля 2026 года. После этого подача воды жителям города будет восстановлена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Рекомендуем сделать необходимый запас воды на этот период", - добавили в пресс-службе.