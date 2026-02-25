В Калининграде будут судить 10 человек за незаконную добычу почти 400 кг янтаря

Общая стоимость составила свыше 9,1 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Организованную преступную группировку будут судить в Калининграде по делу о незаконной добыче 394 кг янтаря общей стоимостью свыше 9,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

"Следственными органами <...> по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти жителей региона в возрасте от 26 до 52 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря в крупном размере), ч. 3 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, а равно его незаконные хранение и перевозка, совершенные в крупном размере организованной группой). По данным следствия, с 2022 по 2024 год фигуранты в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, его транспортировку и незаконное хранение. Как установлено, общий объем незаконно добытого янтаря составил более 394 кг, общей стоимостью свыше 9,1 млн рублей", - сообщила собеседница агентства.

Для незаконной добычи минерала, как полагает следствие, соучастники использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование и технические средства для размыва подводного грунта. Преступления выявлены и задокументированы пограничным управлением ФСБ России по региону и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД.

Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы. Собранная доказательная база в полном объеме изобличает всех фигурантов в содеянном. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.