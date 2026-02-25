Во Владимире при пожаре в многоэтажном доме спасли 10 человек

Спасатели потушили огонь на площади 10 кв. м

ВЛАДИМИР, 25 февраля. /ТАСС/. Пожар в девятиэтажном жилом доме произошел во Владимире, спасатели эвакуировали 10 человек на улицу с использованием спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max.

По данным ведомства, пожар произошел в девятиэтажном доме на ул. Балакирева, горела квартира на пятом этаже.

"Сотрудники МЧС России незамедлительно организовали эвакуацию и спасение жителей пятого и верхних этажей. Пожарные спасли 10 человек: их вывели на улицу в спасательных устройствах, подключенных к дыхательным аппаратам. Среди спасенных хозяйка квартиры - пожилая женщина", - пояснили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, всего спасатели эвакуировали 45 человек, в том числе 8 детей. Огонь был ликвидирован на площади 10 кв. м. "Повреждены имущество и внутренняя отделка комнаты. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - добавили в ведомстве.