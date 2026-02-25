В Нижнем Тагиле пропали две школьницы

Поиски идут второй день

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. В Нижнем Тагиле Свердловской области пропали две девочки 13 и 14 лет. Как сообщили ТАСС в региональном отделении поискового отряда "ЛизаАлерт", поиски ведутся второй день.

"Вчера вечером пропала", - рассказали в отделении отряда о пропаже одной из девочек - она не вернулась с прогулки. Темно-русый подросток худощавого телосложения, была одета в черную куртку с белым капюшоном и темные джинсы.

По данным МУ МВД "Нижнетагильское", вторая девочка ушла из дома по улице Жуковского и не вернулась, при этом она нуждается в медицинской помощи. Сотрудниками полиции устанавливается круг общения несовершеннолетней, проверяются места ее возможного нахождения. Девочка была одета в темно-синий пуховик с мехом, черную шапку с блестками, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белой полосой. Имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы.