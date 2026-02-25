Казахстан заявил о сотрудничестве с РФ по делу об убийстве экс-судьи Сайлыбаевой

Заместитель министра внутренних дел республики Санжар Адилов отметил, что вопросы взаимодействия с иностранными государствами относятся к исключительной компетенции Генеральной прокуратуры

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Казахстан и Россия активно сотрудничают в рамках уголовного дела об убийстве казахстанской экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел республики Санжар Адилов.

"В настоящее время расследование по этому уголовному делу, как вы знаете, прервано в связи с объявлением [подозреваемых] в розыск. Ведется активная переписка с российской стороной", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции одного из подозреваемых в Казахстан, Адилов заявил, что вопросы взаимодействия с иностранными государствами относятся к исключительной компетенции Генеральной прокуратуры.

Экс-судья из Казахстана Айгуль Сайлыбаева была найдена мертвой в Германии в июне 2024 года: ее тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в лесной зоне около города Бенсхайм, при этом она находилась примерно на 24-й неделе беременности. Подозреваемыми по делу об убийстве являются Александр и Наталья Донцовы, ее муж и свекровь. В декабре 2025 года Казахстан объявил обоих в международный розыск. Позже несколько казахстанских СМИ сообщили о том, что Донцовы проживают в Москве. При этом отмечалось, что Александр Донцов может иметь как российское, так и казахстанское гражданство.