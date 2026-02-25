На востоке Украины сотрудника ТЦК ранили в ходе конфликта с гражданскими

Других пострадавших нет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины, получил ножевое ранение в ходе конфликта с гражданскими.

В областном военкомате сообщили, что сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки документов, позднее в разговор вмешались прохожие. "В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих", - говорится в сообщении ТЦК в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что других пострадавших в конфликте нет. Накануне украинское издание "Страна" сообщало о конфликте между сотрудниками ТЦК и гражданскими в Кривом Роге, в ходе которого сотрудник военкомата выстрелил в мужчину. В свою очередь издание "Новости Live" сообщало, что от выстрела пострадал отец задержанного мужчины, а один из работников ТЦК в ходе конфликта получил резаную рану.