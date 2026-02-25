Во Владимирской области завели дело о хищении при реконструкции моста

Сумма составила более 12 млн рублей

ВЛАДИМИР, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве на сумму более 12 млн рублей во время выполнения ремонта моста через реку Хонку возбудили во Владимирской области. Подрядчика подозревают в нанесении ущерба бюджету региона в размере более чем 66 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения в отношении руководителей ООО "Мостмонтаж" и ООО "Транскамп" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), расследование которого находится на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении.

Установлено, что между ГБУ "Владупрдор" и ООО "Мостмонтаж" был заключен контракт стоимостью около 54 млн рублей на выполнение в срок до 10 ноября 2025 года работ по реконструкции мостового перехода через реку Хонку на автомобильной дороге Никологоры - Бурково - Октябрьская в Вязниковском районе. Заказчиком перечислен аванс на сумму более 12 млн рублей, часть из которых подрядной организацией переведена на счет ООО "Транскамп" под предлогом закупки и доставки строительных материалов (песка, дорожных плит, каркасов для опор и пр.). "Договорные условия подрядчиком не исполнены - комиссионное обследование в декабре 2024 года показало, что деятельность по реконструкции моста не осуществляется, стройматериалы не завезены. После указанной даты связь с исполнителем прервалась, ни на одно письмо заказчика ответа не поступило", - пояснили в пресс-службе, отметив, что при этом авансовый платеж заказчику не возвращен.

В настоящее время ООО "Мостмонтаж" внесен в реестр недобросовестных поставщиков, работы по реконструкции моста ведутся новой подрядной организацией. Причиненный преступными действиями ущерб возмещен в полном объеме.