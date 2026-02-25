Модельеру вынесли приговор за мошенничество с аппаратами ИВЛ для нужд армии

Бывшему первому заместителю директора "Главного военно-строительного управления №4" Ларисе Леонтьевой и дизайнеру Ферутдину Закирову назначили по шесть лет колонии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы назначил бывшему первому заместителю директора "Главного военно-строительного управления №4" Ларисе Леонтьевой и дизайнеру одежды Ферутдину Закирову по шесть лет колонии за мошенничество при закупках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Минобороны. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил Леонтьевой и Закирову по шесть лет лишения свободы со штрафами в 700 тыс. руб. каждому", - сказали агентству. Оба подсудимых признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Как установил суд, они похитили 400 млн рублей в период пандемии при закупках аппаратов ИВЛ.

Весной 2020 года в Минобороны в связи с распространением коронавирусной инфекции поручили закупить медоборудование для нужд ведомства. Поставить оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, планировалось в 16 строившихся из быстровозводимых конструкций многофункциональных медцентров.

В экстренном порядке Минобороны обратилось к двум компаниям Закирова. Однако вместо ИВЛ поставщик продал Минобороны аппараты для улучшения качества сна по завышенной цене. После этого Закирова и Леонтьеву, помогавшую в поиске поставщиков, обвинили в мошенничестве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, весной 2020 года Леонтьева узнала от предпринимателя Закирова о возможности поставки им дыхательных аппаратов Yuwell YH-730 по завышенной цене. Фактически оборудование предназначалось для лечения ночного апноэ и для искусственной вентиляции легких оно не подходило. Кроме того, применять на территории нашей страны его было невозможно из-за отсутствия государственной регистрации. Но женщина ввела в заблуждение руководство ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России, сумев убедить в необходимости закупки именно аппаратов Yuwell YH-730.

В апреле и мае 2020 года были заключены контракты с иностранными фирмами из Сингапура и Вьетнама, представляемыми Закировым, на поставку 350 дыхательных аппаратов. На счета подконтрольных Закирову фирм было перечислено свыше 393 млн рублей, которые мошенники распределили между собой. Суд удовлетворил иск ФГАУ "УИСП" Минобороны России более чем на 393 млн рублей.