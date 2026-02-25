CBS: в США четыре человека погибли после нападения с ножом

ЧП произошло в штате Вашингтон

© John Normile/ Getty Images, архив

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на улице города Такома (штат Вашингтон). Об этом сообщил телеканал CBS.

Прибывший на вызов полицейский застрелил нападавшего. По данным правоохранительных органов, три человека погибли на месте, еще одна жертва умерла в больнице.

Причины нападения, а также потенциальная связь преступника с жертвами устанавливаются.