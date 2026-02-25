На Херсонщине мужчину осудили за перевозку бойцов запрещенного формирования

Жителя приговорили к восьми годам лишения свободы

ГЕНИЧЕСК, 25 февраля. /ТАСС/. Генический районный суд Херсонской области приговорил к восьми годам лишения свободы 53-летнего жителя пгт Новоалексеевка за перевозку бойцов "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В суде установлено, что с января 2016 года мужчина добровольно вступил в вооруженное формирование <…>. Действуя в составе батальона, целью которого являлась блокада полуострова Крым со стороны украинской границы и насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, он до февраля 2022 года выполнял функциональные обязанности, связанные с перевозкой бойцов батальона к пунктам пропуска, осуществлявших блокирование проезда между Республикой Крым и Украиной", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в любой момент подсудимый мог прекратить свое участие в запрещенной организации и выйти из нее, однако в правоохранительные органы с соответствующим заявлением не обратился. Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области.