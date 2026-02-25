В Прикамье у четырех человек обнаружили признаки кишечной инфекции

Это произошло после употребления ими продукции, приобретенной в "Столовой №2"

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. После посещения столовой в городе Кунгуре Пермского края четыре человека, по предварительной информации, обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Пока с признаками ОКИ четыре человека. Санитарно-эпидемиологическое расследование еще идет, итоговая картина будет позднее", - сообщил собеседник агентства.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией единичных случаев ОКИ в Кунгуре. Люди, обратившиеся за медицинской помощью, связывают свое состояние с употреблением продукции, приобретенной в "Столовой №2" (ИП Сюремов В. П.).

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о массовом отравлении клиентов заведения общественного питания в Кунгуре. По данным следствия, в феврале у нескольких человек, употреблявших в пищу продукцию заведения, появились признаки ОКИ. Части пострадавших, в том числе годовалому ребенку, потребовалась помощь врачей. СУ СК по Пермскому краю проводит процессуальную проверку. Прокуратура Прикамья также контролирует установление обстоятельств и причин отравления жителей города, а также результаты процессуальной проверки и эпидемиологического расследования.