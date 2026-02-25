В Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погибли 35 человек

Еще 239 пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область, с начала 2026 года в результате ударов в регионе погибли 35 мирных жителей. Ранения получили 239 человек, сообщили в правительстве региона

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 25 февраля 2026 года

"С начала [2026] года от атак ВСУ погибли 35 жителей Белгородской области. Еще 239 человек получили ранения. Это почти втрое рост по сравнению с 2025 годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с 2025 годом число поврежденных в результате атак ВСУ машин увеличилось вдвое. Число поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне - более 1 тыс.