В Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погибли 35 человек
25 февраля, 08:14
БЕЛГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область, с начала 2026 года в результате ударов в регионе погибли 35 мирных жителей. Ранения получили 239 человек, сообщили в правительстве региона
"С начала [2026] года от атак ВСУ погибли 35 жителей Белгородской области. Еще 239 человек получили ранения. Это почти втрое рост по сравнению с 2025 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с 2025 годом число поврежденных в результате атак ВСУ машин увеличилось вдвое. Число поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне - более 1 тыс.