Жителя Приангарья задержали по делу о гибели туристов из Китая на Байкале

Мужчина получал значительные суммы денег за организацию нелегального туризма

Место происшествия на Байкале, где утонул автомобиль с туристами, 20 февраля 2026 года © Пресс-служба прокуратуры Иркутской области/ ТАСС

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Житель Иркутской области задержан по подозрению в причастности к гибели туристов из КНР на Байкале. Об этом сообщает СК РФ.

"В Иркутской области задержан мужчина, причастный к экскурсионной поездке на Байкале, в ходе которой погибла группа туристов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, было установлено, что 35-летний житель поселка Хужир Ольхонского района фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями. "Его роль подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денежных средств в крупных размерах, что свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении от этой деятельности значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего лица", - пояснили в СК.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.