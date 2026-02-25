В Новосибирске задержали женщину, находившуюся 13 лет в федеральном розыске

Во время задержания осужденная утверждала, что произошла ошибка и она не является той, кого ищут

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Жительницу города Новокузнецка Кемеровской области, которая была осуждена за распространение наркотиков в 2008 году, задержали в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в ГУ ФСИН по Кузбассу.

Женщину приговорили к лишению свободы в 2008 году за распространение наркотиков. Спустя четыре года оставшуюся часть неотбытого наказания ей заменили на исправительные работы, однако она скрылась от наказания. В результате женщине снова заменили оставшийся срок на лишение свободы заочно и объявили в федеральный розыск.

"В феврале 2026 года оперативники отдела розыска Кузбасского ГУ ФСИН получили информацию, что в городе Новосибирске может скрываться 42-летняя осужденная, которая проживает под чужими именем и фамилией. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено точное место проживания разыскиваемой и при содействии сотрудников отдела розыска ГУ ФСИН России по Новосибирской области она была задержана", - сообщили в ведомстве.

Во время задержания женщина утверждала, что произошла ошибка и она не является той, кого ищут. Документы у нее отсутствовали. Проведенное дактилоскопическое исследование образцов отпечатков пальцев подтвердило ее личность. В ближайшее время осужденная будет этапирована в исправительную колонию для отбывания оставшегося срока уголовного наказания.

В новость внесена правка (12:10 мск) - передается с исправлением года в первом абзаце, верно - в 2008 году.