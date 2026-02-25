Экс-сенатор Арашуков подал апелляцию на приговор по делу о взятке

Он отбывает пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин"

ОРЕНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин", подал апелляционную жалобу на приговор по делу о взятке. Об этом сообщили в Оренбургском областном суде.

"25 февраля 2026 года апелляционная жалоба осужденного с постановлением суда поступили в апелляционную инстанцию Оренбургского областного суда и приняты к производству. В своей апелляционной жалобе осужденный просит приговор суда первой инстанции отменить, а его оправдать", - говорится в сообщении.

Ранее в суд поступило апелляционное представление от гособвинителя. Судебное заседание по делу назначено на 18 марта.

Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Под стражу был также взят его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.

Отбывая пожизненное заключение, Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания фигуранту привилегированных условий отбывания наказания в колонии. Ленинский районный суд Оренбурга 13 января приговорил Арашукова к 10 годам колонии и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке, по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в размере 120 млн рублей.