На западе Украины мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

Пострадавших в результате инцидента нет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украинец открыл стрельбу по сотрудникам военкомата во время проверки документов. Инцидент произошел в городе Луцке Волынской области на западе Украины, сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) военкомата.

"24 февраля в Луцке во время проведения мероприятий по оповещению граждан произошел вооруженный инцидент - гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих военкомата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям военнослужащих нападавший был обезврежен и передан сотрудникам полиции. Пострадавших в результате инцидента нет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.