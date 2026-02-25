На Кубани предотвратили планируемый Украиной теракт на военном аэродроме

Мужчина собирался поджечь военный самолет

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили теракт на одном из военных аэродромов в регионе, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Читайте также Задержанный хотел поджечь военный самолет. На Кубани предотвратили теракт

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили, что гражданин России 1986 года рождения инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По указанию куратора он собирал и передавал видео- и фотоматериалы о функционировании военных объектов, находящихся на территории Кубани. В рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы мужчина "изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета" на одном из военных аэродромов Краснодарского края. УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило теракт, который планировался украинскими спецслужбами, говорится в сообщении.

Мужчину задержали при подготовке к поджогу. Возбуждено уголовное дело, по решению суда он взят под стражу.

При подготовке к совершению теракта фигуранта задержали сотрудники управления. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил и расследует уголовное дело против задержанного по признакам преступлений, которые предусмотрены частью 1 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 205, статьей 275 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкциями статей предусматривается "максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", сказано в сообщении.