Бастрыкин потребовал доклад об исчезновении девочки в Смоленске

Школьница вышла из дома выгуливать собаку, но обратно не вернулась

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об исчезновении девятилетней девочки в Смоленске. Об этом сообщает ведомство в мессенджере Max.

Читайте также Ушла выгуливать собаку и не вернулась. В Смоленске пропала девочка

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Смоленской области Уханову А. Ю. представить оперативный доклад о ходе и первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК России по Смоленской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девятилетней девочки в Смоленске по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, около 08:00 24 февраля девочка вышла из квартиры дома на улице Маршала Еременко выгуливать собаку, но по месту жительства не вернулась. Ее местонахождение неизвестно. Следователи проверяют все версии произошедшего. "В рамках расследования уголовного дела следователями регионального СК России координируется работа штаба по поисковым мероприятиям, в них принимают участие сотрудники полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда и местные жители. На месте происшествия продолжают работу следователи и следователи-криминалисты аппарата регионального СК России, оперативные службы. Произведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, осуществлен поквартирный обход, допрошены лица, проживающие в доме, осмотрена прилегающая территория, а также овраги, заброшенные здания, подвалы, чердаки, люки, теплотрассы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление местонахождения ребенка", - сказали в ведомстве.

Также там призвали обладающих любой информацией о происшествии граждан связаться со следователями регионального управления СК по телефону: 8 (915) 655-98-77.