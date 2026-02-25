Водитель УАЗа с туристами на Байкале действовал по согласованию с организатором

По версии следствия, мужчина выехал на лед вопреки запретам

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля, перевозившего туристов из Китая на Байкале вопреки запретам выезда на лед, действовал по согласованию с организатором тура. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.

"По версии следствия, 20 февраля 2026 г. в утреннее время житель поселка Хужир Ольхонского района, действуя вопреки закону о туристской деятельности и запретам о выезде на лед, организовал группе туристов из 8 человек экскурсионную поездку на автомобиле УАЗ под управлением жителя Малого Хужира. В ходе поездки водитель, действуя по согласованию с обвиняемым, осуществил выезд на ледовое покрытие озера Байкал, где в дневное время в районе мыса Саган-Хушун произошел провал автомобиля под лед с последующим его затоплением", - сообщили в прокуратуре.

"Прокурор Ольхонского района поддержит ходатайство следствия об избрании мужчине - организатору поездки меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение примет Ольхонский районный суд", - пояснили в ведомстве.

Ранее в СК сообщили о задержании жителя Приангарья по делу о гибели туристов из Китая на Байкале.