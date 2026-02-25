В Херсонской области из-за действий ВСУ пострадали четыре человека
ГЕНИЧЕСК, 25 февраля. /ТАСС/. В Херсонской области четыре мирных жителя пострадали за сутки в результате агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Четыре мирных жителя пострадали за прошедшие сутки вследствие агрессии киевского режима. Вблизи Новой Збурьевки Голопристанского муниципального округа в результате наезда гражданского автомобиля на мину ранения получили 61-летняя женщина и 68-летний мужчина", - написал он в своем Telegram-канале.
В Каланчаке при артобстреле пострадал мужчина 1973 года рождения, а в селе Виноградово ранения получил мужчина 1993 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.
"В Брилевке Алешкинского муниципального округа обстрелы и удары беспилотников повредили три частных жилых дома. Пострадавших нет. Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Любимовку, Нечаево и Песчановку", - добавил глава региона.