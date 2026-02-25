В Нью-Йорке объявили в розыск закидавших полицейских снежками

Сотрудников полиции госпитализировали с травмами

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка разыскивает двоих человек, которые бросали снежки в правоохранителей, в результате чего двое полицейских были госпитализированы с травмами.

"Разыскиваются за нападение на сотрудника полиции: <...> два человека намеренно несколько раз бросили в сотрудников снег и лед, нанеся им травмы головы, шеи и лица", - говорится в сообщении правоохранителей в X.

По информации газеты The New York Times, 24 февраля в одном из парков города после метели планировалась массовая игра в снежки. В парке собрались десятки людей. Позднее на место прибыли сотрудники полиции, которых вызвали для контроля за толпой. В какой-то момент собравшиеся начали кидать снежки в полицейских.

Комиссар городской полиции Джессика Тиш в сообщении в X подчеркнула криминальный характер ситуации. В свою очередь, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что ситуация "выглядит как игра в снежки". Его реакцию резко раскритиковал профсоюз полицейских Нью-Йорка, глава которого заявил, что инцидент представлял собой нападение, в ходе которого "взрослые люди кидали куски льда и камни" в полицейских, травмировав их.