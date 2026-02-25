ФСБ показала кадры предотвращения теракта на военном аэродроме на Кубани

Россиянина задержали при подготовке к поджогу

ТАСС, 25 февраля. УФСБ России по Краснодарскому краю показало видео предотвращения сотрудниками ведомства теракта на одном из военных аэродромов в регионе, планировавшегося по заданию украинских спецслужб.

По информации ведомства, россиянин 1986 года рождения инициативно установил контакт в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ - прим. ТАСС) с представителем ГУР МО Украины. По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани. После чего в рамках выполнения очередного задания иностранной спецслужбы изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края.

Мужчину задержали при подготовке к поджогу. Возбуждено уголовное дело, по решению суда он взят под стражу.