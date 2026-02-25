Иск Генпрокуратуры к экс-судье Фомину рассмотрят в закрытом режиме

Первое заседание назначили на 5 марта

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрит в закрытом режиме иск Генпрокуратуры РФ к бывшему судье Нижегородского областного суда Виктору Фомину, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где проходит собеседование по делу.

Представитель Генпрокуратуры направил в суд ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме.

"Ходатайство удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласил решение судья. Первое заседание назначено на 5 марта.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области ТАСС сообщили, что, согласно материалам дела, Генпрокуратура РФ требует изъять у Фомина 52 объекта, в числе которых земельные участки и жилые помещения, приобретенные на неподтвержденные средства. Иск заместителя генерального прокурора РФ принят к производству в Волжском городском суде Волгоградской области.

Ответчиками по делу помимо Фомина проходят его мать Юлия Новикова и супруга экс-судьи Елена Фомина. Мать жены Алевтина Бекназарова проходит по делу как третье лицо.

Фомин являлся кандидатом на должность зампредседателя Нижегородского областного суда. Сообщалось, что активы его семьи сформированы за счет источников, законность происхождения которых не подтверждена. Так, объекты недвижимости в Москве зарегистрированы на мать и были приобретены по заниженной стоимости в период замещения им должности Серпуховского городского прокурора Московской области.

Виктор Фомин родился в 1978 году в Волжском Волгоградской области. С 2002 года работал в органах прокуратуры Саратовской области. В 2017 году был назначен судьей Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода, а после - судьей в Нижегородском областном суде. 12 февраля стало известно, что Фомин ушел в отставку после требований об изъятии имущества.