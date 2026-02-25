В Омске выявили двух помогавших украинским мошенническим кол-центрам

Проверяется версия о совершении государственной измены

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли противозаконную деятельность двух жителей Омска, установивших в своей квартире sim-боксы, которые использовали украинские мошеннические кол-центры. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"Двое безработных, заинтересовавшись размещенным в сети Интернет объявлением неустановленного лица, согласились на легкий заработок путем установки в своей квартире технического устройства "sim-бокс". В результате ими были подключены к работе полученные по почте пять GSM-шлюзов, обеспечивающих пропуск трафика в российские сотовые сети. Установленное фигурантами оборудование использовалось украинскими мошенническими кол-центрами в целях рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма и дистанционного мошенничества", - сказала Руснак.

Она отметила, что на основании материалов УФСБ региональное УМВД возбудило уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Также проверяется версия о совершении государственной измены. У подозреваемых изъяты средства вычислительной техники и связи, подтверждающие их причастность к совершенному преступлению.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС уточнили, что подозреваемые - 35-летний мужчина и его 33-летняя сожительница - достоверно знали, что анонимный владелец использует GSM-шлюз для обеспечения работы кол-центров, размещенных на территории Украины.