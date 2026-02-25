В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека

Еще 10 пострадали

СМОЛЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. В Смоленской области 4 человека погибли, еще 10 ранены в результате атаки ВСУ на предприятие. Об этом сообщила глава региона Василий Анохин.

"Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО "Дорогобуж". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены. Все раненые доставлены в учреждение здравоохранения", - сообщил губернатор в своем канале Мах.

По его словам, на месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. "Правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора", - сообщил Анохин.

Школы в регионе перевели на дистант. Занятия в детских садах отменены.

