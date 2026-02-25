Статья

Задержанный хотел поджечь военный самолет. На Кубани предотвратили теракт

Мужчину арестовали, завели дело

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину при подготовке по заданию украинских спецслужб к совершению поджога военного самолета.

ТАСС собрал основное о деле.