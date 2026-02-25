Статья
Задержанный хотел поджечь военный самолет. На Кубани предотвратили теракт
25 февраля, 09:07
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину при подготовке по заданию украинских спецслужб к совершению поджога военного самолета.
ТАСС собрал основное о деле.
- Теракт планировался на одном из военных аэродромов региона.
- Задержан гражданин России 1986 года рождения.
- Выяснилось, что он установил контакт в WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с представителем ГУР МО Украины.
- По указанию куратора мужчина собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани.
- В рамках выполнения очередного задания мужчина изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета.
- При подготовке к совершению теракта фигуранта задержали.
- Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205, ст. 275 УК России. Фигуранта арестовали.
- Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.