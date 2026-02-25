ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация на афгано-пакистанской границе
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Задержанный хотел поджечь военный самолет. На Кубани предотвратили теракт

Мужчину арестовали, завели дело
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 09:07
© УФСБ России по Краснодарскому краю

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину при подготовке по заданию украинских спецслужб к совершению поджога военного самолета.

ТАСС собрал основное о деле.

  • Теракт планировался на одном из военных аэродромов региона.
  • Задержан гражданин России 1986 года рождения.
  • Выяснилось, что он установил контакт в WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с представителем ГУР МО Украины.
  • По указанию куратора мужчина собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Кубани.
  • В рамках выполнения очередного задания мужчина изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета.
  • При подготовке к совершению теракта фигуранта задержали.
  • Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205, ст. 275 УК России. Фигуранта арестовали.
  • Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
 
РоссияКраснодарский край