В Татарстане отменили оправдательный вердикт присяжных по делу "бригады Джамая"

Фигурантам повторно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана отменил решение суда присяжных, которые ранее единогласно признали невиновными пятерых участников "бригады Джамая" из ОПГ "Борисково", обвиняемых в совершении тяжких преступлений в 1990-2010-х годах. Троим фигурантам повторно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Верховный суд Татарстана признал вердикт незаконным. Причинами стали отсутствие разъяснений присяжным их обязанностей, сокрытие ими наличия судимостей, а также демонстрация со стороны защиты юридических документов, в то время как присяжные должны оценивать только фактическую сторону преступлений", - говорится в сообщении.

Трое обвиняемых - Марат Гатиятуллин, Андрей Нейдеров и Рустам Хабибуллин - повторно заключены под стражу в связи с активными угрозами и давлением на потерпевших. Четвертый фигурант, Виталий Фавдеев, скончался во время следствия, еще один, Олег Веселов, заключил контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО.

По версии следствия, участники бригады, действовавшие по указанию лидера ОПГ Равиля Гатиатуллина ("Джамая"), причастны к убийству в 2001 году члена группировки Дамира Сунгатуллина по кличке Сундук, претендовавшего на роль лидера, покушению на убийство Рустема Хайруллина в 1993 году, а также вымогательству под угрозой убийства у владелицы кафе в Казани в 2015 году. Ряд эпизодов прекращен за истечением сроков давности.

Организованная преступная группировка "Борисково" являлась одной из самых агрессивных в Казани, она образовалась после распада крупнейшей ОПГ того времени "Тяп-ляп". В 1990-е годы участники группировки установили нелегальный контроль за крупными предприятиями города, включая ЛВЗ, "Вакуууммаш" и "Татнефтепродукт". В разные годы за совершение тяжких преступлений осуждены трое участников группировки, расследовано уголовное дело в отношении шестерых участников ОПГ, организовавших незаконную банковскую деятельность с ущербом в 50 млн рублей, пресечено незаконное изготовление алкогольной продукции активным участником группировки.