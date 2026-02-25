Житель Казани получил 24 года колонии за подготовку диверсии на объектах ОПК

Он также прошел обучение в интересах двух проукраинских иностранных организаций по совершению диверсий

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина России, признанного виновным в государственной измене, подготовке диверсий на объектах оборонно-промышленного комплекса Казани и незаконном обороте взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По совокупности совершенных преступлений [подсудимый] приговорен к лишению свободы сроком на 24 года, из которых пять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальное наказание - в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2023-2024 годах житель Казани совершил государственную измену путем шпионажа и оказания иной помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ. Он также прошел обучение в интересах двух проукраинских иностранных организаций по совершению диверсий и осуществил приготовление к взрыву и поджогу на объектах ОПК Казани. Для совершения преступления он незаконно приобрел, перевозил и хранил взрывчатое вещество, которое впоследствии было изъято сотрудниками правоохранительных органов.