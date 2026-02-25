"Газпром экспорт" подал в российский суд иск к энерготрейдеру Enet Energy

Он касается экономических споров по гражданским правоотношениям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпром экспорт" подал в российский суд иск к швейцарскому энергетическому трейдеру Enet Energy SA. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление 24 февраля. Иск "Газпром экспорта" к Enet Energy SA касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

"Газпром экспорт" просит запретить швейцарской компании продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Enet Energy SA, основанная в 2012 году в швейцарском Лугано, работает в международном энергетическом и сырьевом секторе, в частности, занимается поставками природного газа своим клиентам в Европе.