В Казахстане разбился Су-30СМ

Экипаж истребителя катапультировался и выжил

Редакция сайта ТАСС

Обстановка на месте крушения истребителя Су-30СМ © YouTube-канал Kazinform Live

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Карагандинской области Казахстана, экипаж катапультировался и выжил, сообщили в Минобороны республики.

"25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в официальном комментарии ведомства.

В Минобороны отметили, что район падения оцеплен, угрозы для населения и объектов инфраструктуры на земле нет. Для выяснения причин инцидента создана специальная комиссия.

Крушение истребителя аналогичной модели, согласно официальным сообщениям Минобороны Казахстана, произошло 16 апреля 2021 года в Карагандинской области. Тогда экипаж также спасся.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - двухместный многофункциональный истребитель. Предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения.