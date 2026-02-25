РБК: ГП подала иск об изъятии у экс-депутата Исаева имущества на 10 млрд рублей

Предварительное судебное заседание назначили на 10 марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Краснодара иск об изъятии в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и его семьи стоимостью более 10 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта", - говорится в сообщении. В ответчиках указаны девять физических лиц, включая бывшего депутата, его бывшую и нынешнюю жен, его детей, а также восемь юридических лиц, среди которых Газтрансбанк, ООО "Центр-отель" (владелец отеля Marriott в Краснодаре), Тепловая транспортная компания и другие.

Как отмечает РБК, в результате проверки надзорного ведомства установили, что до избрания депутатом Исаев вместе со своим братом Шамилем Исаевым владел в Дагестане и Краснодарском крае коммерческими организациями, а также вел деятельность в сфере строительства и коммунального хозяйства.

Исаев был депутатом Госдумы с 2007 по 2011 год, входил в комитет по строительству и земельным отношениям. По информации надзорного ведомства, он использовал свои служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения, хотя по закону должен был отказаться от предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности.

В частности, Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства доли, принадлежащие семье Исаевых в Газтрансбанке (более 90%), компаниях "Центр-отель" (95%), "Южный ресурс" (100%), СЗ "Сармат" и "Сармат строй" (по 90%), "Арс капитал" (100%), "Гелиос" (почти 30%), Тепловой транспортной компании (90%). Совокупная стоимость активов составляет 10 млрд рублей, отмечает РБК.

Прокуратура установила, что высоколиквидные объекты недвижимости, а именно 127 земельных участков, 43 нежилых помещения и здания, 21 жилой дом и квартира в Москве, Краснодарском крае и Дагестане Исаев регистрировал на своих родственников и доверенных лиц: в пользу бывшей супруги Ольги Исаевой, супруги Патимат Якубовой, сыновей Тэко, Дениса и Эльдара, дочери Софии и супруги сына Юлии Варзар, а также других подконтрольных лиц. Кадастровая стоимость перечисленного имущества составляет около 1,3 млрд рублей, говорится в сообщении.