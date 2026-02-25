В Смоленской области решают вопрос об эвакуации населения после атаки ВСУ
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 09:20
СМОЛЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Смоленской области прорабатывают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи предприятия по производству минеральных удобрений "Дорогобуж", которое подверглось атаке ВСУ, в результате чего погибли 4 человека, еще 10 были ранены. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
"В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта", - сообщил Анохин в своем канале Мах.