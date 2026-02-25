Контрабанду кокаина по указанию Зубаревой замаскировали под перевозку лука

БЕЛГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Контрабанда почти 9 тонн кокаина на корабле, который был нанят проживавшей в Белгородской области Оксаной Зубаревой и подданным Испании, была замаскирована под перевозку 100 тонн лука в Панаму, за которую было перечислено около €99 тыс. Об этом в ходе судебного заседания сообщил один из оперативников, который вел расследование.

"Если посмотреть, в июле 2018 года создается [Зубаревой] юридическое лицо, перед этим, в марте, создается фирма, которая покупает судно. <…> Из мексиканских компаний поступает порядка $220 тыс. на приобретение судна. Потом от фирмы, которая является владельцем судна, на счет Зубаревой поступает около €99 тыс. Это проводится как поставка 100 тонн лука на территорию Панамы", - сказал он.

Согласно сведениям, полученным из ФТС России, экономическая целесообразность данной поставки нулевая.

Отмечается, что муж Зубаревой, который также является фигурантом уголовного дела, ранее был судим. Ее партнеры также были судимы за контрабанду наркотиков.

По версии следствия, в ноябре - декабре 2018 года проживавшая в Белгородской области Зубарева и подданный Испании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе международной организованной группы, наняли в России экипаж грузового судна Eser, которое должно было под панамским флагом пройти из Панамы в Марокко. По указанию обвиняемой, координирующей из Белгородской области действия соучастников, судно сменило курс. У острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял на борт от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина, после чего судно направилось в порт назначения, однако было вынуждено зайти в порт города Праи в Кабо-Верде, где в январе 2019 года вместе с членами экипажа было задержано местной полицией.

Зубаревой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).