В Петербурге рассмотрят дело иноагента Oxxxymiron

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении рэпера Мирона Федорова (творческий псевдоним Oxxxymiron, включен в реестр иноагентов) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мирона Федорова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Уголовное дело направлено в мировой судебный участок для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее в феврале по этому делу Смольнинский суд Петербурга заочно заключил Федорова под стражу. По данным объединенной пресс-службы судов города, дело в отношении рэпера расследовалось с февраля 2024 года. В апреле того же года он был заочно привлечен в качестве обвиняемого, а в мае - объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

По версии следствия, Федоров в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах, но несмотря на это в нарушение закона продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.

В реестр иностранных агентов Федоров был включен в октябре 2022 года. За нарушения закона об иноагентах музыканта неоднократно штрафовали - о последних трех взысканиях на общую сумму в 120 тыс. рублей ТАСС сообщал в октябре 2025 года. Кроме того, в декабре 2022 года суд наложил на него штраф по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России, а в январе 2023-го - за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны в песне "Ойда" (позднее песня была запрещена к распространению в России).