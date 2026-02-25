В Киеве сотрудники военкомата задержали священника канонической церкви

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Киевского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали настоятеля Александро-Невского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

Как сообщается в Telegram-канале СПЖ, сотрудники ТЦК задержали священнослужителя 24 февраля. Его доставили в военкомат, где держали, не давая связаться с родными. По информации СПЖ, ночью священник смог позвонить жене и сообщить, что его планируют отправить в Днепропетровск. С тех пор связь с ним снова отсутствует.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, однако широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.