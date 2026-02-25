В Воронежской области объявляли опасность БПЛА

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Воронежской области. Одновременно в Воронеже была объявлена тревога в связи с непосредственной угрозой удара беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. <…> Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорилось в сообщении.

Позже Гусев сообщил, что в Воронеже отменили режим непосредственной угрозы удара БПЛА. В небе над городом уничтожен беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Также отменена опасность атаки БПЛА в регионе.

Предупреждение действовало менее часа, с 12:48 мск.

