Россиянин предстанет перед судом в Литве по обвинению в контрабанде бивня мамонта

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Гражданин России предстанет в Литве перед судом по обвинению в попытке незаконно переслать в Швейцарию бивень мамонта. Об этом сообщил Каунасский участковый суд.

"Первое заседание по обвинению гражданина России в контрабанде с использованием фальшивых документов назначено на 23 апреля", - отметила судебная инстанция.

Утверждается, что гражданин РФ намеревался с помощью международных почтовых служб переслать в Швейцарию предмет, который якобы являлся фрагментом окаменелой древесины стоимостью €3 250, и представил соответствующие экспертные документы. Это вызвало сомнения контрольных служб. Они провели свою экспертизу, которая показала, что это бивень мамонта стоимостью около €17 тыс.