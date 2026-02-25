В Свердловской области ужесточили приговор экс-директору филиала "Гортранса"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд ужесточил приговор экс-директору филиала екатеринбургского предприятия "Гортранс. Автобусные перевозки" Александру Хабарову, заменив 3 года и 9 месяцев исправительных работ на 7 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга и постановил новый апелляционный приговор, которым Александр Хабаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере - прим. ТАСС). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки - 1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Суд установил, что Хабаров пообещал представителю коммерческой компании 10% суммы контрактов за содействие в поставке запчастей, хотя не имел на это полномочий. Ущерб составил 200 тыс. рублей. Хабаров был взят под стражу в зале суда.