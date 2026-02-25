В московской больнице спасли школьника, вдохнувшего кондитерскую присыпку

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Врачи детской Морозовской больницы в Москве спасли школьника с воспалением легких после того, как он вдохнул кондитерскую присыпку. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

В сообщении говорится, что 10-летний мальчик вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов, что привело к серьезным проблемам с дыханием, а также "сильному воспалительному процессу в легких". Ребенка в тяжелом состоянии привезли на скорой в Морозовскую больницу.

Пациента в срочном порядке перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там сразу начали лечение, применив высокопоточную оксигеннотерапию.

Вскоре после лечения мальчика выписали домой в хорошем самочувствии. Ребенок вернулся к обычной жизни и продолжил ходить в школу.