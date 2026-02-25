Испания запрашивала сведения о причастных к контрабанде по указанию Зубаревой

БЕЛГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Испания запрашивала сведения о своих гражданах в рамках расследования дела о контрабанде почти 9 тонн кокаина на корабле, который был нанят проживавшей в Белгородской области Оксаной Зубаревой и подданным Испании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В отношении всех остальных членов (фигурантов дела о контрабанде - прим. ТАСС) проводится расследование испанской стороной. Они запрашивали для своего расследования дополнительную информацию, в том числе и сведения, которые нами были получены в рамках российского расследования", - сказал один из российских оперативников, который вел расследование.

Он отметил, что аналогично Россия запрашивала у испанской стороны сведения и результаты расследования дела. "На территории РФ их (испанских фигурантов - прим. ТАСС) нет. <…> Испанцы не только ищут, они намерены их привлечь [к ответственности]", - добавил оперативник.

По версии следствия, в ноябре - декабре 2018 года проживавшая в Белгородской области Зубарева и подданный Испании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе международной организованной группы, наняли в России экипаж грузового судна Eser, которое должно было под панамским флагом пройти из Панамы в Марокко. По указанию обвиняемой, координирующей из Белгородской области действия соучастников, судно сменило курс. У острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял на борт от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина, после чего судно направилось в порт назначения, однако было вынуждено зайти в порт города Праи в Кабо-Верде, где в январе 2019 года вместе с членами экипажа было задержано местной полицией.

Зубаревой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).