Пенсионера из Приангарья осудили за сгоревшие дачи в СНТ

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд в Братске Иркутской области приговорил пенсионера к 1,5 года исправительных работ за устроенный им по неосторожности пожар, в результате которого погиб мужчина и сгорели дачи и постройки у 24 человек. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

В мае 2024 года на территории нескольких СНТ Братского района произошел пожар. Огонь перекинулся на окраину города Вихоревки. В результате масштабных пожаров в Братском районе погиб один человек, еще четыре пострадали.

"Братский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 75-летнего жителя Братска. Он признан виновным по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд признал братчанина виновным в преступлениях, совершенных впервые и по неосторожности, приговорив его к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в мае 2024 года мужчина, находясь в лесном массиве Братского участкового лесничества, сжигал траву и мусор недалеко от своей дачи. "Он не предпринял должных мер к тушению костра, что привело к длительному тлению, а впоследствии к возобновлению горения с дальнейшим неконтролируемым распространением огня на территорию СНТ "Алюминщик" Братского района и лесного массива. В результате возникшего пожара в одном из дачных домов погиб пожилой мужчина, повреждены дачные дома, хозяйственные постройки и иное имущество 24 граждан, а также уничтожены лесные насаждения на площади свыше 94 га", - пояснили в прокуратуре.