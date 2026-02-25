В Башкирии экс-начальника МРЭО ГИБДД отправили в колонию на 18,5 года

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Суд в Башкирии признал экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по республике Ильдуса Шайбакова виновным в организации преступного сообщества, получении взятки и превышении полномочий и отправил его в колонию на 18,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Ильдус Шайбаков признан виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, совершенные с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере, покушение на получение взятки), ч. 1 и 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ему назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также суд назначил Шайбакову штраф в размере 2,5 млн рублей, лишил его специального звания "подполковник полиции" и права занимать должности в правоохранительных органах на 9 лет.

По данным прокуратуры, остальным семерым подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 12 лет до 17 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год каждому и штрафами в размере от 300 тыс. до 2 млн рублей. Также суд лишил фигурантов специальных званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах на сроки от 5 до 9 лет.

Прокуратура республики выявила факты приобретения руководителем МРЭО и его заместителем дорогостоящего имущества на неподтвержденные доходы. Суд удовлетворил иски прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств фигурантов на общую сумму более 45 млн рублей, в казну передали 7 объектов недвижимости и транспортных средств.