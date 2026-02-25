Во Владимирской области завели дело из-за смерти роженицы в медучреждении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили во Владимирской области после смерти роженицы в медучреждении города Мурома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины 1993 года рождения в медицинском учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 24 февраля в начале операции по родоразрешению у женщины ухудшилось состояние здоровья, несмотря на реанимационные мероприятия, в том числе силами санавиации, она умерла. Отмечается, что ребенок спасен и находится под наблюдением специалистов.

По данным пресс-службы, следователи изъяли медицинскую документацию и записи с камер видеонаблюдения. "В настоящее время проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего", - отмечается в сообщении пресс-службы.