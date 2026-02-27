ФСБ показала кадры совершения диверсии тремя россиянами на ж/д путях в Воронеже

Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет

ТАСС, 27 февраля. Центр общественных связей ФСБ России показал видео совершения диверсии двумя мужчинами и одной женщины на железной дороге по указанию спецслужб Украины.

Воронежский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет троих обвиняемых в возрасте от 18 до 20 лет.

На кадрах злоумышленники признаются в совершении поджога релейного шкафа на ж/д путях.

Следственным отделом УФСБ по Воронежской области в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия в виде совершения поджога группой лиц по предварительному сговору, направленного на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ), а в отношении Иванова также по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 1 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве) УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил.