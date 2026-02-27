В Ульяновской области задержали трех руководителей и активного участника секты

Они призывали уничтожать документы, удостоверяющие личность, отказываться от уплаты налогов и соблюдения законов РФ

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал СК России в Max/ ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ульяновской области трех руководителей и активного участника секты, призывавших уничтожать документы, удостоверяющие личность, отказываться от уплаты налогов и соблюдения законов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ходе совместной работы региональных управлений СК России, МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии 26 февраля 2026 года произведены задержания трех руководителей и активного участника секты", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). По местам жительства подозреваемых проведены обыски, обнаружена литература и инструкции, предназначенные для новых участников организации. По изъятому планируется назначение психолого-лингвистической экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрошено более 50 свидетелей.

Задержанные возглавили секту "Царская империя" после ареста в 2024 году трех ее организаторов - Леонида Власова, Александра Кормишенко и Никиты Шостака, уголовное дело в отношении которых рассматривается в суде Ульяновской области. Члены секты, действовавшей на территории сел Айбаши и Шмелевка Старомайнского района, призывали уничтожать документы, удостоверяющие личность, отказывались от уплаты налогов и сборов, от службы в ВС, от соблюдения законов Российской Федерации.