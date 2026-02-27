Приговор маньяку Манишину по делу об убийстве 11 человек оставили без изменений

По совокупности преступлений ему назначили 25 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

Виталий Манишин © Антонина Каршина/ ТАСС

БАРНАУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор Виталию Манишину по делу об убийстве 11 человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, 1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края приговорил Манишина к максимальному сроку заключения - 25 годам лишения свободы, первые семь лет из которых он должен отбывать в тюрьме. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, установлена причастность Манишина к 11 убийствам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае. В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела потерпевших.

По версии следствия, все жертвы, кроме одной женщины, так или иначе были связаны с Алтайским государственным техническим университетом. Когда следствие установило, что исчезновения и убийства связаны между собой, убийцу начали называть "политеховским маньяком".