Житель Ульяновска получил два года условно за дебош в аэропорту Казани

В декабре 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался проникнуть на охраняемую территорию аэропорта

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Лаишевский районный суд Татарстана признал виновным 38-летнего жителя Ульяновска в хулиганстве на территории аэропорта Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Суд установил, что в декабре 2025 года в вечернее время мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался проникнуть на охраняемую территорию аэропорта Казань. В ответ на законные действия сотрудника Росгвардии и инспектора по досмотру, которые препятствовали нарушению пропускного режима, подсудимый оказал сопротивление. Для пресечения его действий были применены физическая сила и специальные средства - наручники", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.