В Крыму подросток протаранил машину ГАИ и спровоцировал погоню со стрельбой

Чтобы остановить его, полицейские открыли стрельбу по колесам

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Подросток без права управления автомобилем попытался уехать от сотрудников ГАИ в Крыму и спровоцировал погоню, в ходе которой протаранил служебную машину. Чтобы остановить его, полицейские открыли стрельбу по колесам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк написала, что на дороге около села Мраморное полицейские обратили внимание на иномарку, которой управлял неопытный водитель. Полицейские подали ему сигнал об остановке, но тот попытался уехать, началось преследование.

"В ходе погони инспекторы связались с коллегами и попросили перекрыть движение для задержания нарушителя. Заметив закрытый шлагбаум, он совершил разворот, протаранил служебный автомобиль и продолжил движение. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников о применении огнестрельного оружия, водитель не останавливался. Тогда один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько - по колесам автомобиля", - говорится в сообщении.

После остановки автомобиля выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток, его друг сидел на пассажирском сиденье. На водителя составили несколько протоколов об административных правонарушениях, автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку. "Кроме того, законный представитель молодого человека будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавила Волк.