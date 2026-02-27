Государству передали более 1 трлн единиц имущества по искам прокуратуры

Кроме того, в рамках исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного водным биоресурсам, в доход государства обращены доли в уставных капиталах 32 юрлиц, сообщили в ГМУ ФССП

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) России в 2025 году в рамках исполнения судебных решений по антикоррупционным искам прокуратуры передало государству более 1 трлн единиц имущества (движимого и недвижимого, включая акции предприятий - прим. ТАСС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП после заседания коллегии, где под председательством главного межрегионального судебного пристава Сергея Замородских были подведены итоги работы за 2025 год.

"В ходе исполнения судебных решений по искам прокуратуры Российской Федерации в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции сотрудники органа принудительного исполнения передали в госсобственность свыше 1 трлн позиций имущества должников", - сообщили в ГМУ ФССП.

Кроме того, в рамках исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного водным биоресурсам, в доход государства обращены доли в уставных капиталах 32 юридических лиц, взысканы акции на сумму 3,3 млрд рублей.

В качестве обеспечительных мер судебными приставами ГМУ в 2025 году "арестовано более 1 млн единиц основных средств организаций, 11 тыс. объектов недвижимого имущества, а также более 2,8 тыс. транспортных средств, включая суда".

ГМУ ФССП было создано в 2023 году для взысканий платежей в госбюджет, задолженностей на суммы свыше 100 млн рублей, а также для работы по исполнительным производствам, где должниками выступают госорганы